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26.09.2017 18:59 Довольны ли туляки тематическим благоустройством двором? Анастасия Октябрьская





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Директор МУ «Городская служба единого заказчика» Алексей Федосеев сообщил, что «порядка четырех миллионов на данный объект было затрачено. Значительно дороже они не обходятся».



И всё же вот этот выполненный под мрамор лев, венчающий лестницу в тематическом белгородском дворе на Пушкинской, наверняка, прописан отдельным пунктом в смете. Как и могилёвские бронзовые львы во дворе дома №143 на проспекте Ленина.



Дети же напротив нашли этим малым архитектурным формам практическое применение. Одно дело оседлать качели, и совсем другое – мраморного льва.



Без ума от тематического благоустройства остались и жители дома №43 по улице Кутузова. Этот двор посвящён Владивостоку. Встаешь за штурвал песочницы и даже далёкий от Тулы на шесть с половиной тысяч километров Владивосток будто бы становится чуть ближе.



Всего в Туле в этом году появилось шесть тематических дворов. Но буквально через дорогу от морской тематики Владивостока и бронзовых могилёвских львов – вот такие вот нетематические дворы. И их осталось большинство.



Так прогулка во дворе дома №10 по улице Галкина в Заречье превращается в историко-географический ликбез. На стеле и расстояние до Курска, и рассказ о князе Всеволоде Святославовиче Курском и его походе на половцев. А вот эта длинная-предлинная скамейка – тут дело даже не в тематике, а в размере – давняя мечта местных жительниц. Вмещает всех.Директор МУ «Городская служба единого заказчика» Алексей Федосеев сообщил, что «порядка четырех миллионов на данный объект было затрачено. Значительно дороже они не обходятся».И всё же вот этот выполненный под мрамор лев, венчающий лестницу в тематическом белгородском дворе на Пушкинской, наверняка, прописан отдельным пунктом в смете. Как и могилёвские бронзовые львы во дворе дома №143 на проспекте Ленина.Дети же напротив нашли этим малым архитектурным формам практическое применение. Одно дело оседлать качели, и совсем другое – мраморного льва.Без ума от тематического благоустройства остались и жители дома №43 по улице Кутузова. Этот двор посвящён Владивостоку. Встаешь за штурвал песочницы и даже далёкий от Тулы на шесть с половиной тысяч километров Владивосток будто бы становится чуть ближе.Всего в Туле в этом году появилось шесть тематических дворов. Но буквально через дорогу от морской тематики Владивостока и бронзовых могилёвских львов – вот такие вот нетематические дворы. И их осталось большинство.





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