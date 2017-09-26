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|26.09.2017 18:59 Довольны ли туляки тематическим благоустройством двором?
|Анастасия Октябрьская
Так прогулка во дворе дома №10 по улице Галкина в Заречье превращается в историко-географический ликбез. На стеле и расстояние до Курска, и рассказ о князе Всеволоде Святославовиче Курском и его походе на половцев. А вот эта длинная-предлинная скамейка – тут дело даже не в тематике, а в размере – давняя мечта местных жительниц. Вмещает всех.
Директор МУ «Городская служба единого заказчика» Алексей Федосеев сообщил, что «порядка четырех миллионов на данный объект было затрачено. Значительно дороже они не обходятся».
И всё же вот этот выполненный под мрамор лев, венчающий лестницу в тематическом белгородском дворе на Пушкинской, наверняка, прописан отдельным пунктом в смете. Как и могилёвские бронзовые львы во дворе дома №143 на проспекте Ленина.
Дети же напротив нашли этим малым архитектурным формам практическое применение. Одно дело оседлать качели, и совсем другое – мраморного льва.
Без ума от тематического благоустройства остались и жители дома №43 по улице Кутузова. Этот двор посвящён Владивостоку. Встаешь за штурвал песочницы и даже далёкий от Тулы на шесть с половиной тысяч километров Владивосток будто бы становится чуть ближе.
Всего в Туле в этом году появилось шесть тематических дворов. Но буквально через дорогу от морской тематики Владивостока и бронзовых могилёвских львов – вот такие вот нетематические дворы. И их осталось большинство.
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