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НОВОСТИ | Общество



26.09.2017 18:44 В Богородицке возбуждено дело в отношении медиков по факту смерти ребёнка
Вести-Тула

В Богородицке возбуждено дело в отношении медиков по факту смерти ребёнка

| фото |
В Богородицке возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного ребенка. Следователи считают, что медработники Центральной районной больницы ненадлежащим образом исполнили свои профессиональные обязанности во время помощи при родах.

По словам старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаиды Каминской, «по версии следствия 2 сентября в Богородицком районе в Центральной районной больнице при оказании медицинской помощи в родах 27-летней женщине медработники ненадлежащим образом исполнили свои обязанности, что привело к проведению экстренного кесарева сечения, в результате ребенок родился с диагнозом «Тяжелая асфиксия при рождении». Спустя двое суток ребенок скончался. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».
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