НОВОСТИ | Общество







26.09.2017 15:55 В Тульской области в некоторых социальных учреждениях потеплело Вести-Тула





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Общая готовность теплосетевого хозяйства города Тулы составляет почти 100%. Отопительный сезон будет начат постановлением главы администрации Тулы, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура составит +8 °C и ниже. В первую очередь отопление будет подано в детские и лечебные учреждения, во вторую очередь должны быть включены системы отопления жилых зданий, затем учебных заведений и прочих административных зданий, в последнюю очередь – промышленных предприятий.



Хотя официальный старт отопительному сезону в Тульской области ещё не был дан, однако в настоящий момент тепло подаётся на некоторые объекты социальной сферы. Например, в санатории «Иншинка» и «Ясная Поляна»; Областной специализированный дом ребенка №1; Тульский областной перинатальный центр; Родильный дом №1 Тулы.Общая готовность теплосетевого хозяйства города Тулы составляет почти 100%. Отопительный сезон будет начат постановлением главы администрации Тулы, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура составит +8 °C и ниже. В первую очередь отопление будет подано в детские и лечебные учреждения, во вторую очередь должны быть включены системы отопления жилых зданий, затем учебных заведений и прочих административных зданий, в последнюю очередь – промышленных предприятий.

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