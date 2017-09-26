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26.09.2017 14:33 За неделю клещи в Тульской области укусили более 300 человек Вести-Тула





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Всего же с начала сезона с жалобами на присасывание этих паукообразных обратились почти 3000 человек. Отправляясь в лес, не забывайте про элементарные правила безопасности - правильно одевайтесь, а приходя домой, осматривайте друг друга на наличие клещей.



В походах в лес грибников подстерегают почти невидимые опасности - клещи. Только за минувшую неделю в лечебно-профилактические организации Тульской области обратились 315 человек, из них 24 ребенка. Инфицированными оказались 11% из всех исследованных в лабораториях клещей.Всего же с начала сезона с жалобами на присасывание этих паукообразных обратились почти 3000 человек. Отправляясь в лес, не забывайте про элементарные правила безопасности - правильно одевайтесь, а приходя домой, осматривайте друг друга на наличие клещей.

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