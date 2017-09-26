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НОВОСТИ | Общество



26.09.2017 13:26 На Косой Горе состоялся финал Чемпионата Тульской области по автослалому
Вести-Тула

На Косой Горе состоялся финал Чемпионата Тульской области по автослалому

| фото |
Есть в Туле автослалом - это в очередной раз доказала команда, которая уже на протяжении двух лет по собственной инициативе организует учебно-тренировочные заезды по фигурному вождению. Закрытие сезона 2017 года прошло на Косой Горе.

В финальных заездах Чемпионата приняли участие 27 автолюбителей, разделенных на три категории, зависящие от привода автомобиля. На этот раз среди участников были три автоледи, двум из которых, к сожалению, не удалось пройти витиеватый маршрут. Заключительная трасса оказалась достаточно сложной для прохождения, с пути сбивались даже опытные водители, а зрителям от этого становились еще интереснее.

По результатам заездов, победителем пятого этапа Чемпионата Тульской области по автослалому в категории переднего привода стал бывший картингист Михаил на MAZDA 3, преодолевший трассу за 54,41 сек. Но лидером 2017 года все равно остался Денис на FORD MONDEO, не смотря на то, что на данном этапе он оказался вторым.

Первым среди заднеприводных авто стал Петр на Hohda S2000, его лучшее время 54,59 сек. Тем самым он доказал свое первенство в сезоне.

Открытие этого года Андрей на Subaru Impresa подтвердил свое чемпионство и продемонстрировал лучшее время – 54 сек.














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