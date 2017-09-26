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26.09.2017 13:13 Писатель Сергей Гусев продолжил добывать эксклюзив на тульских улицах Вести-Тула





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Эксклюзив обещает в каждой главе. Одна из них посвящена спорту. Читателей ждут настоящие откровения о тульском футболе, велоспорте и конькобежном спорте. Особой находкой считает материал о тульских строителях, которые восстанавливали Ташкент после землетрясения. Немало интереса вызовет и информация о памятнике Петру Первому в Туле.



По словам Гусева, «этот памятник несколько раз менял своё местоположение. Сначала он стоял на территории завода. Есть красивая легенда, что потом под видом станка его отправили в эвакуацию на Урал, но она ничем не подтверждённая. В 50-е годы его нашли разобранным на заводской свалке и восстановили».



Эксклюзивные факты из истории Тулы ХХ века можно узнать из очередной книги тульского писателя Сергея Гусева «Новые тайны тульских улиц. Эпоха Юнака». Через улицы - к событиям и судьбам. В этом видит автор отличие новой книги от предыдущих. Теперь он в поиске неизвестных подробностей об известных исторических фактах.Эксклюзив обещает в каждой главе. Одна из них посвящена спорту. Читателей ждут настоящие откровения о тульском футболе, велоспорте и конькобежном спорте. Особой находкой считает материал о тульских строителях, которые восстанавливали Ташкент после землетрясения. Немало интереса вызовет и информация о памятнике Петру Первому в Туле.По словам Гусева, «этот памятник несколько раз менял своё местоположение. Сначала он стоял на территории завода. Есть красивая легенда, что потом под видом станка его отправили в эвакуацию на Урал, но она ничем не подтверждённая. В 50-е годы его нашли разобранным на заводской свалке и восстановили».





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