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26.09.2017 12:34 В Пролетарском округе Тулы обнаружено древнее поселение Вести-Тула





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Историки называют это место чрезвычайно интересным с точки зрения археологии, и даже уникальным. После изучения и консервации все находки будут переданы тульским специалистам.



Как рассказал научный сотрудник производственного объединения Максим Квитницкий, «комплекс ломаных крестиков и других вещей из бронзы и латуни, найден плавильный тигель, в котором плавили металл. Самое главное – печь, это горн, в котором плавился металл. Такие печи использовались вплоть до первой половины ХХ века в кузнях».



Археологи трудятся на своем участке, а подготовка к строительству дороги, которая соединит улицы Бондаренко и Кирова, продолжается. Территория насыщена сетями водо- и теплоснабжения, канализации и ливнёвками. Сейчас здесь идут работы по выносу инженерных коммуникаций. По словам специалистов, дело сложное и кропотливое.



Древнее поселение обнаружено в Пролетарском территориальном округе Тулы на улице Хворостухина при подготовке участка к строительству дороги. Основной и самый выразительный комплекс – находки XVI-XVII веков. Специалисты нашли уже десять построек и еще несколько десятков столбовых и хозяйственных ям.Историки называют это место чрезвычайно интересным с точки зрения археологии, и даже уникальным. После изучения и консервации все находки будут переданы тульским специалистам.Как рассказал научный сотрудник производственного объединения Максим Квитницкий, «комплекс ломаных крестиков и других вещей из бронзы и латуни, найден плавильный тигель, в котором плавили металл. Самое главное – печь, это горн, в котором плавился металл. Такие печи использовались вплоть до первой половины ХХ века в кузнях».Археологи трудятся на своем участке, а подготовка к строительству дороги, которая соединит улицы Бондаренко и Кирова, продолжается. Территория насыщена сетями водо- и теплоснабжения, канализации и ливнёвками. Сейчас здесь идут работы по выносу инженерных коммуникаций. По словам специалистов, дело сложное и кропотливое.









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