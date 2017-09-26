Неизбежное:
Капремонт дорожает
Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Отцы и дети:
Отравление метанолом


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



26.09.2017 12:34 В Пролетарском округе Тулы обнаружено древнее поселение
Вести-Тула

Специалисты нашли уже десять построек

| фото |
Древнее поселение обнаружено в Пролетарском территориальном округе Тулы на улице Хворостухина при подготовке участка к строительству дороги. Основной и самый выразительный комплекс – находки XVI-XVII веков. Специалисты нашли уже десять построек и еще несколько десятков столбовых и хозяйственных ям.

Историки называют это место чрезвычайно интересным с точки зрения археологии, и даже уникальным. После изучения и консервации все находки будут переданы тульским специалистам.

Как рассказал научный сотрудник производственного объединения Максим Квитницкий, «комплекс ломаных крестиков и других вещей из бронзы и латуни, найден плавильный тигель, в котором плавили металл. Самое главное – печь, это горн, в котором плавился металл. Такие печи использовались вплоть до первой половины ХХ века в кузнях».

Археологи трудятся на своем участке, а подготовка к строительству дороги, которая соединит улицы Бондаренко и Кирова, продолжается. Территория насыщена сетями водо- и теплоснабжения, канализации и ливнёвками. Сейчас здесь идут работы по выносу инженерных коммуникаций. По словам специалистов, дело сложное и кропотливое.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.