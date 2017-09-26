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26.09.2017 11:12 Тульская публика приняла цирковое шоу «Баронеты» овациями Кира Черьевская





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Каждый номер – своя история. И плавно перейти от одной к другой и погрузиться в нужную атмосферу зрителю помимо клоунов помогает шоу-балет. То девушки-павлины обрамляют восточную сказку, где на караванах пустыни артисты выполняют акробатические трюки, то цыганский табор заполоняет зал. История любви начинается с танца, но всё внимание - грациозному коню жениха.



Ну какая цыганская свадьба без медведей? Подопечные Екатерины и Алексея Плотниковых, обладателей «Серебряного слона» 13-го Московского международного фестиваля, не оставили равнодушными никого. Как рассказал дрессировщик медведей шоу «Баронеты» Алексей Плотников, «три года у нас ушло на выпуск номера. И сейчас мы не останавливаемся, совершенствуемся, добавляем трюки, животных. Если артист остановится, наверное, будет уже не интересно».



Большинство участников шоу Гии Эрадзе – титулованные артисты. Дважды на манеже выступает и удивляет своим мастерством «Принцесса российского цирка» Татьяна Махортова. От трюков силовой пары Геворга и Андраника Варданянов просто захватывает дух, как и от выступления обладателей золотой награды 13-го Московского фестиваля - джигитов «Апачи», точнее джигиток.



А накануне премьеры почётное звание заслуженной артистки России было присвоено Наталье Широкаловой. Девять лет назад именно на арене Тульского цирка воспитанники Мстислава Запашного Наталья и её супруг Андрей дебютировали. И в этот раз они здесь уже как именитые дрессировщики, но для которых всегда важна оценка зрителя.



«Я вижу в глазах зрителей, что они оценивают аттракцион и всю работу шоу как профессионалы», - говорит Андрей Широкалов. «Но когда все артисты вышли в конце, то мы поняли, что им всё понравилось. Они, наверное, не ожидали такого», - добавляет Наталья.



А это значит, что всё удалось. Шоу «Баронеты» в Тульском цирке до 15 октября.



Где, как ни в цирке, артистов встречают по одёжке. Яркие, фантастические и узнаваемые образы свиты короля удивили сразу же. А первое выступление воздушных гимнастов, рассказавших свою историю сказочного дуэта Мальвины и Пьеро, публика смотрела, затаив дыхание. Все трюки артисты этого шоу выполняют без страховки.Каждый номер – своя история. И плавно перейти от одной к другой и погрузиться в нужную атмосферу зрителю помимо клоунов помогает шоу-балет. То девушки-павлины обрамляют восточную сказку, где на караванах пустыни артисты выполняют акробатические трюки, то цыганский табор заполоняет зал. История любви начинается с танца, но всё внимание - грациозному коню жениха.Ну какая цыганская свадьба без медведей? Подопечные Екатерины и Алексея Плотниковых, обладателей «Серебряного слона» 13-го Московского международного фестиваля, не оставили равнодушными никого. Как рассказал дрессировщик медведей шоу «Баронеты» Алексей Плотников, «три года у нас ушло на выпуск номера. И сейчас мы не останавливаемся, совершенствуемся, добавляем трюки, животных. Если артист остановится, наверное, будет уже не интересно».Большинство участников шоу Гии Эрадзе – титулованные артисты. Дважды на манеже выступает и удивляет своим мастерством «Принцесса российского цирка» Татьяна Махортова. От трюков силовой пары Геворга и Андраника Варданянов просто захватывает дух, как и от выступления обладателей золотой награды 13-го Московского фестиваля - джигитов «Апачи», точнее джигиток.А накануне премьеры почётное звание заслуженной артистки России было присвоено Наталье Широкаловой. Девять лет назад именно на арене Тульского цирка воспитанники Мстислава Запашного Наталья и её супруг Андрей дебютировали. И в этот раз они здесь уже как именитые дрессировщики, но для которых всегда важна оценка зрителя.«Я вижу в глазах зрителей, что они оценивают аттракцион и всю работу шоу как профессионалы», - говорит Андрей Широкалов. «Но когда все артисты вышли в конце, то мы поняли, что им всё понравилось. Они, наверное, не ожидали такого», - добавляет Наталья.А это значит, что всё удалось. Шоу «Баронеты» в Тульском цирке до 15 октября.





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