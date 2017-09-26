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НОВОСТИ | Общество



26.09.2017 09:08 «Народный бюджет» не стал спасением для жителей Байдиков
Полина Ермолаева

«Народный бюджет» не стал спасением для жителей Байдиков

| фото |
Подъезжая к деревне Малые Байдики, мы думали, что жить в этом населенном пункте решились совсем немногие - машина не ехала, а перепрыгивала с одного ухаба на другой. Но, к нашему удивлению, даже в рабочий день к нам на встречу вышла довольно внушительная группа людей, которые наперебой рассказывали свою историю сложного пути домой.

По непонятным причинам, дорогу засыпали только на одну треть и начали с конца. Оказалось, что именно на этот участок подрядчик нашелся, а оставшиеся полтора километра почему-то оказались не так интересны исполнителям.

Как рассказал руководитель аппарата администрации МО «Ясногорский район» Олег Баранов, «администрацией была подготовлена документация, размещен конкурс. К сожалению, из подрядчиков никто не вышел. С целью решения вопроса документацию еще раз направили в Правительство Тульской области. 10 числа должен определиться подрядчик, при условии, что кто-то заявится».

Все звучит довольно разумно: мол, стараемся, ищем, если бы не тот факт, что глубокая осень уже на пороге, а катавасия с документами (по словам жителей, две подписи они ждали три месяца) растянулась на весь ремонтный сезон. И сегодня пожилым людям, которые отдавали свои крохотные пенсии на то, чтоб хоть эту зиму пережить, не опасаясь, доедет ли скорая помощь до них, не понятно – что они сделали не так?!

Переживают люди и за качество работ. Отсыпанная, не утрамбованная щебенка, кажется, прописалась тут ненадолго, а уж если подрядчик найдется к 10 октября, то остается только гадать, в каких условиях будет проходить ремонт оставшегося участка.














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