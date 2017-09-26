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26.09.2017 08:41 Руководитель тульского «Классного телевидения» Алексей Артюх отметил 80-летие Вести-Тула





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Сейчас подрастающее поколение журналистов и операторов они готовят на базе Центра образования №1, где есть всё необходимое для создания как школьных новостей и выхода их в эфир, так и для подготовки всевозможных школьных телепроектов. Воспитанники Алексея и Людмилы Артюх - лауреаты и призёры множества всероссийских конкурсов и фестивалей.



80-летний юбилей отметил руководитель школьной телекомпании «Классное телевидение» Алексей Николаевич Артюх. Самой студии в этом году исполнилось 55 лет, и всё это время у руля, за камерой и перед ней вместе с ребятами - Алексей Николаевич и его супруга Людмила Павловна.Сейчас подрастающее поколение журналистов и операторов они готовят на базе Центра образования №1, где есть всё необходимое для создания как школьных новостей и выхода их в эфир, так и для подготовки всевозможных школьных телепроектов. Воспитанники Алексея и Людмилы Артюх - лауреаты и призёры множества всероссийских конкурсов и фестивалей.





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