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НОВОСТИ | Общество



26.09.2017 08:41 Руководитель тульского «Классного телевидения» Алексей Артюх отметил 80-летие
Вести-Тула

Руководитель тульского «Классного телевидения» Алексей Артюх отметил 80-летие

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80-летний юбилей отметил руководитель школьной телекомпании «Классное телевидение» Алексей Николаевич Артюх. Самой студии в этом году исполнилось 55 лет, и всё это время у руля, за камерой и перед ней вместе с ребятами - Алексей Николаевич и его супруга Людмила Павловна.

Сейчас подрастающее поколение журналистов и операторов они готовят на базе Центра образования №1, где есть всё необходимое для создания как школьных новостей и выхода их в эфир, так и для подготовки всевозможных школьных телепроектов. Воспитанники Алексея и Людмилы Артюх - лауреаты и призёры множества всероссийских конкурсов и фестивалей.
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