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НОВОСТИ | Общество



25.09.2017 19:11 В Туле следж-хоккеисты сразились за Кубок Л. Н. Толстого
Анастасия Октябрьская

В Туле следж-хоккеисты сразились за Кубок Л. Н. Толстого

| фото |
Следж-хоккей – аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями – пришел в Россию только в 2009 году. До недавнего времени спортсмены тренировались на базе «Ока» в Алексине, а с 2016 года - ещё и на ледовой арене «Тропик» в Туле. Здесь по вторникам и воскресеньям проходят занятия на льду.

В минувшую пятницу состоялся первый выставочный матч на Кубок Льва Николаевича Толстого. В составе команды «Ока» выступили представители Правительства Тульской области, а за «Тропик» на лёд вышли потомки нашего великого земляка.

Организаторами матча выступили: благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, Правительство Тульской области, ледовая арена «Тропик», федерация хоккея Тульской области. По словам заместителя генерального директора Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Игоря Барадачёва, «стараемся сделать эти выставочные матчи традиционными, как минимум раз в квартал, чтобы у вас была возможность посмотреть на этих ребят».

Не просто посмотреть, но и многому поучиться у этих юных спортсменов, восхищающих силой духа и мужеством.













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