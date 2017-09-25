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НОВОСТИ | Общество



25.09.2017 18:57 В Туле открылся региональный чемпионат молодых профессионалов
Вести-Тула

В Туле открылся региональный чемпионат молодых профессионалов

| фото |
Кто в Туле лучший токарь, фрезеровщик, повар, парикмахер и химик – в течение трех дней будут выяснять участники регионального чемпионата молодых профессионалов «World Skills». К международным соревнованиям Тульская область присоединяется во второй раз. Участников стало больше, теперь это 175 человек по 24 компетенциям, и еще больше экспертов – почти две сотни.

Кстати, на нашей площадке - представители еще четырех регионов: Москва, Московская область, Владимир и Липецк. У туляков есть свои сильные стороны. Например, сборная России усилена нашим участником в компетенции «сухое строительство». Компетенции те же, что и в прошлом году, а вот задания новые.

По словам руководителя регионального координационного центра движения «Молодые профессионалы» Льва Ермакова, «задания на всех площадках усложнились, усложнилось оборудование. Часть заданий ориентирована на мировой чемпионат. У нас неплохие позиции по ремонту легковых автомобилей, технологиям моды, сварочным технологиям».

Торжественное открытие состоялось в Тульском колледже строительства и отраслевых технологий на новой спортивной площадке, которая подарена фондом «Перспектива». Поприветствовать участников приехал Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по фигурному катанию Антон Сихарулидзе. Вместе с ребятами, состязающимися в компетенции «Сварочные технологии», спортсмен послушал инструктаж и поинтересовался, по каким критериям будут оценивать работы. Сами соревнования стартуют завтра.













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