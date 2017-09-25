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25.09.2017 18:36 После смерти пациентки в отношении новомосковских медиков возбуждено дело
Вести-Тула

После смерти пациентки в отношении новомосковских медиков возбуждено дело

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Следственным комитетом по городу Новомосковску возбуждено уголовное дело о причинении медработниками городской клинической больницы пациенту смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. В настоящее время ведется следствие для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области Зинаида Каминская, «по версии следствия, в августе 2017 года в городе Новомосковске медики скорой помощи неоднократно приезжали к 66-летней женщине и вовремя не выявили у неё инфаркт миокарда, не приняли мер к госпитализации. Спустя несколько дней женщина скончалась. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».
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