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25.09.2017 18:36 После смерти пациентки в отношении новомосковских медиков возбуждено дело Вести-Тула





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Как сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области Зинаида Каминская, «по версии следствия, в августе 2017 года в городе Новомосковске медики скорой помощи неоднократно приезжали к 66-летней женщине и вовремя не выявили у неё инфаркт миокарда, не приняли мер к госпитализации. Спустя несколько дней женщина скончалась. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».



Следственным комитетом по городу Новомосковску возбуждено уголовное дело о причинении медработниками городской клинической больницы пациенту смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. В настоящее время ведется следствие для выяснения всех обстоятельств произошедшего.Как сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области Зинаида Каминская, «по версии следствия, в августе 2017 года в городе Новомосковске медики скорой помощи неоднократно приезжали к 66-летней женщине и вовремя не выявили у неё инфаркт миокарда, не приняли мер к госпитализации. Спустя несколько дней женщина скончалась. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».







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