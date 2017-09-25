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|25.09.2017 18:03 Министры доложили губернатору об итогах конкурса благоустройства
|Вести-Тула
Глава региона Алексей Дюмин сегодня встретился с министром внутренней политики и развития местного самоуправления Антоном Агеевым, а также с министром природных ресурсов и экологии Юрием Панфиловым. Губернатору доложили об итогах областного конкурса «Чистый дом, чистый двор, чистый регион».
В нём приняли участие порядка 13 тысяч жителей, которые прислали около 600 заявок на благоустройство той или иной территории. И вот по 160 адресам в 26 муниципальных образованиях появились новые площадки для детей, благоустроена территория и проведены другие работы.
Также Алексей Дюмин поинтересовался, как идёт подготовка к всероссийскому субботнику. Он пройдёт 30 сентября. По словам профильного министра, выйти на уборку планируется во всех районах области, чтобы очистить от мусора парки, скверы, а также убрать территорию на Куликовом поле.
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