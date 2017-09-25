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25.09.2017 18:03 Министры доложили губернатору об итогах конкурса благоустройства Вести-Тула





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В нём приняли участие порядка 13 тысяч жителей, которые прислали около 600 заявок на благоустройство той или иной территории. И вот по 160 адресам в 26 муниципальных образованиях появились новые площадки для детей, благоустроена территория и проведены другие работы.



Также Алексей Дюмин поинтересовался, как идёт подготовка к всероссийскому субботнику. Он пройдёт 30 сентября. По словам профильного министра, выйти на уборку планируется во всех районах области, чтобы очистить от мусора парки, скверы, а также убрать территорию на Куликовом поле.



Глава региона Алексей Дюмин сегодня встретился с министром внутренней политики и развития местного самоуправления Антоном Агеевым, а также с министром природных ресурсов и экологии Юрием Панфиловым. Губернатору доложили об итогах областного конкурса «Чистый дом, чистый двор, чистый регион».В нём приняли участие порядка 13 тысяч жителей, которые прислали около 600 заявок на благоустройство той или иной территории. И вот по 160 адресам в 26 муниципальных образованиях появились новые площадки для детей, благоустроена территория и проведены другие работы.Также Алексей Дюмин поинтересовался, как идёт подготовка к всероссийскому субботнику. Он пройдёт 30 сентября. По словам профильного министра, выйти на уборку планируется во всех районах области, чтобы очистить от мусора парки, скверы, а также убрать территорию на Куликовом поле.

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