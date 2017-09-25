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НОВОСТИ | Общество



25.09.2017 16:56 Члены ОНФ рассказали тульскому министру здравоохранения о проблемах в его отрасли
Вести-Тула

Большие очереди на приемах к врачам, сломанные терминалы для записи на прием, отсутствие доступной среды

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Большие очереди на приемах к врачам, сломанные терминалы для записи на прием, отсутствие доступной среды для граждан с особенностями здоровья и порой невнимательное отношение к пациентам. Такие проблемы выявили члены тульского отделения Общероссийского народного фронта, побывав в ряде медицинских учреждений региона.

Больше всего вопросов возникло к поликлиникам в Суворовском районе, городе Черни и Тульской областной больнице №2. Члены ОНФ написали запрос в министерство здравоохранения, а сегодня об этих проблемах в сфере медицины главе ведомства рассказал глава регионального исполкома ОНФ Сергей Судницын.

По словам Судницына, «в очередях приходится час, два, а то и три. Эти очереди формируются по непонятной схеме: там и люди, которые записались по электронной очереди, и люди, которые отмечают больничные листы, и пациенты, которым нужен срочный приём».

«То, о чём вы говорите, у нас стоит номером один на повестке дня, - ответил министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков. – Над этим работаем. Есть определённые мысли, как мы будем от этого уходить. Я вам благодарен за ту работу, которую вы проводите, и за то, что мы двигаемся вместе в одном направлении. Думаю, что результаты получим гораздо быстрее, если будем продолжать сотрудничать».
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