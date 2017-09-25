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НОВОСТИ | Общество



25.09.2017 16:13 При проверке теплосетей в Туле выявлено более 40 порывов
Вести-Тула

При проверке теплосетей в Туле выявлено более 40 порывов

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Насколько готова Тула к отопительному сезону и когда ждать старта? Этот вопрос стал основным на оперативном совещании в городской администрации. По словам начальника Управления по городскому хозяйству Валерия Дорожкина, котельные готовы на 100 процентов, паспорта готовности получены в срок.

Однако не все теплосети прошли проверку, выявлено более 40 порывов. Их обещали ликвидировать до 1 октября. До конца этого месяца должен завершиться и капитальный ремонт отопительной системы некоторых домов. Отопительный сезон раньше времени начался в некоторых учреждениях здравоохранения, например в областном роддоме.

По словам Дорожкина, «отопительный сезон будет начат по постановлению главы администрации Тулы, если в течение пяти суток подряд среднесуточная температура наружного воздуха составит +8 градусов и ниже. Конкретные сроки устанавливаются органами местного самоуправления. Суммарное время, необходимое для подачи тепла всем подготовленным потребителям, не должно превышать пяти суток. В первую очередь будут включены системы отопления в детских и лечебных учреждениях, во вторую очередь – жилые здания, учебные заведения, зрелищные предприятия, в последнюю очередь – промышленные предприятия, склады, гаражи».
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