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25.09.2017 15:05 Туляки вернулись с наградами с чемпионата России по автозвуку Вести-Тула





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«Очень люблю качественную музыку, всегда слушаю её в машине. Наконец, моё увлечение получило воплощение в звании чемпиона России по версии АМТ», - рассказал Роман Спирин.



Компетентное жюри оценивало качество звучания, тональный и спектральный балансы, ширину и глубину сцены, сведение, расстановку инструментов. Также призовые места в этом чемпионате заняли туляки Андрей Сафронов и Виталий Фёдоров. Виталий снарядил свой автомобиль к соревнованиям семью аудиодинамиками.



По словам Виталия Фёдорова, «система настроена так, что любая музыка будет звучать в том виде, в каком её представлял себе звукорежиссёр. Я придерживаюсь принципа: либо хорошо – либо никак. Когда я впервые услышал у друга аудиосистему, звучащую хорошо, то подумал, что можно развиваться в этом направлении».



Машины туляков оказались самыми громкими и вернулись с множеством призовых мест с чемпионата России по автозвуку и тюнингу из Пензы «АМТ Евразия». Первое место в номинации «Дебют» досталось туляку Роману Спирину и его громкому отечественному автомобилю.«Очень люблю качественную музыку, всегда слушаю её в машине. Наконец, моё увлечение получило воплощение в звании чемпиона России по версии АМТ», - рассказал Роман Спирин.Компетентное жюри оценивало качество звучания, тональный и спектральный балансы, ширину и глубину сцены, сведение, расстановку инструментов. Также призовые места в этом чемпионате заняли туляки Андрей Сафронов и Виталий Фёдоров. Виталий снарядил свой автомобиль к соревнованиям семью аудиодинамиками.По словам Виталия Фёдорова, «система настроена так, что любая музыка будет звучать в том виде, в каком её представлял себе звукорежиссёр. Я придерживаюсь принципа: либо хорошо – либо никак. Когда я впервые услышал у друга аудиосистему, звучащую хорошо, то подумал, что можно развиваться в этом направлении».





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