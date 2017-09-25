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25.09.2017 14:42 Под Тулой водитель «Киа» въехал в минивэн на обочине Вести-Тула





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На 295-м километре автодороги М4 «Дон» под колёса автомобиля «Фиат Дукато» попала женщина, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.



На 23-м километре автодороги «Ново- Клейменово-Ясногорск-Мордвес» автомобиль «Нива Шевроле» съехал в кювет и перевернулся. Водителю была оказана медпомошь, а пассажир данного автомобиля погиб.



На 163-м километре автодороги М2 «Крым» водитель автомобиля «Киа Рио» врезался в стоящий на обочине автомобиль «Хендэ Старекс». В результате от полученных травм водитель «Хендэ» скончался на месте, также пострадал пассажир машины - молодой человек, который был доставлен в больницу.На 295-м километре автодороги М4 «Дон» под колёса автомобиля «Фиат Дукато» попала женщина, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.На 23-м километре автодороги «Ново- Клейменово-Ясногорск-Мордвес» автомобиль «Нива Шевроле» съехал в кювет и перевернулся. Водителю была оказана медпомошь, а пассажир данного автомобиля погиб.

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