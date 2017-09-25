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НОВОСТИ | Общество



25.09.2017 12:59 Председатель Тульской Облдумы принял участие в заседании Совета ЦФО в Белгороде
Вести-Тула

Председатель Тульской Облдумы принял участие в заседании Совета ЦФО в Белгороде

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Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов принял участие в заседании Совета Центрального Федерального округа, которое состоялось в Белгородской области. В первой половине дня законодатели посетили известные достопримечательности региона: военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле», парк Победы, музей бронетанковой техники и «Третье ратное поле России».

В завершении культурной программы участники Совета поставили свечи к иконам в память о погибших защитниках Отечества в храме святых апостолов Петра и Павла. Во второй половине дня состоялось заседание при полномочном представителе Президента Российской Федерации, в которое были включены вопросы обеспечения безопасности населения на транспорте, совершенствования налоговой политики и поддержки малого и среднего предпринимательства.

«Я тут не в первый раз, и с каждым годом все интереснее и интереснее становится, вкладывают сюда и душу, и средства. Думаю, что таких мест, которые воспитывают молодежь нужно делать больше и больше - заметил Сергей Харитонов. – Актуальнейшая тема по транспорту, к сожалению, сейчас обострена с точки зрения тех трагических событий, которые произошли. И это тема не сегодняшнего дня, она имеет перспективу. Тульская область имеет определенный опыт в этом смысле – жизнь нас заставляет, много вопросов инициирует губернатор».
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