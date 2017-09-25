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25.09.2017 12:36 ОНФ организовал первый фестиваль «Тульское дарование» Вести-Тула





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Участники фестиваля, впрочем, как и все гости, смогли побывать на мастер-классах, которые проводили преподаватели кружков, и заодно записаться в понравившиеся. Ну а главным подарком фестиваля стали 45 сертификатов на бесплатные занятия в этих секциях. Их получили ребята из многодетных и малоимущих семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.



Эксперт «Общероссийского народного фронта» Тульской области Ольна Щеглова рассказала, что «это пилотный проект, в нём принимают участие коллективы, студии Тулы и области, которые оказывают услуги в системе дополнительного образования – всего порядка 45 коллективов. Студии с удовольствием откликнулись для участия, потому что это в новинку, интересно, а волонтёрство сейчас важно».



Детские творческие коллективы Тульской области накануне выступили на сцене ДК Железнодорожников. Они стали участниками первого фестиваля «Тульское дарование», инициатором проведения которого является региональное отделение Общероссийского народного фронта. Большинство коллективов выступили с фольклорными номерами, рассказывающими о Тульском крае.Участники фестиваля, впрочем, как и все гости, смогли побывать на мастер-классах, которые проводили преподаватели кружков, и заодно записаться в понравившиеся. Ну а главным подарком фестиваля стали 45 сертификатов на бесплатные занятия в этих секциях. Их получили ребята из многодетных и малоимущих семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.Эксперт «Общероссийского народного фронта» Тульской области Ольна Щеглова рассказала, что «это пилотный проект, в нём принимают участие коллективы, студии Тулы и области, которые оказывают услуги в системе дополнительного образования – всего порядка 45 коллективов. Студии с удовольствием откликнулись для участия, потому что это в новинку, интересно, а волонтёрство сейчас важно».







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