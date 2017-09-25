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НОВОСТИ | Общество



25.09.2017 12:36 ОНФ организовал первый фестиваль «Тульское дарование»
Вести-Тула

ОНФ организовал первый фестиваль «Тульское дарование»

| фото |
Детские творческие коллективы Тульской области накануне выступили на сцене ДК Железнодорожников. Они стали участниками первого фестиваля «Тульское дарование», инициатором проведения которого является региональное отделение Общероссийского народного фронта. Большинство коллективов выступили с фольклорными номерами, рассказывающими о Тульском крае.

Участники фестиваля, впрочем, как и все гости, смогли побывать на мастер-классах, которые проводили преподаватели кружков, и заодно записаться в понравившиеся. Ну а главным подарком фестиваля стали 45 сертификатов на бесплатные занятия в этих секциях. Их получили ребята из многодетных и малоимущих семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

Эксперт «Общероссийского народного фронта» Тульской области Ольна Щеглова рассказала, что «это пилотный проект, в нём принимают участие коллективы, студии Тулы и области, которые оказывают услуги в системе дополнительного образования – всего порядка 45 коллективов. Студии с удовольствием откликнулись для участия, потому что это в новинку, интересно, а волонтёрство сейчас важно».
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