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25.09.2017 11:20 Сотрудникам «Щегловского вала» пришлось побегать Вести-Тула





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Подобное спортивное мероприятие состоялось впервые в истории предприятия. Соревнования включали в себя восемь этапов, среди которых - плавание, лёгкая атлетика. На старт забега вышли более ста человек. Остальные представители трудового коллектива активно болели за своих коллег.



Всего на «Щегловском валу» сейчас работает свыше 1700 специалистов. С каждым годом число сотрудников растёт. Расширится в последующие годы и сама эстафета, в которую войдёт ещё больше спортивных испытаний.



«Мы решили, что это мероприятие будет очень правильным с точки зрения объединения трудового коллектива, создания весёлого энергичного настроения, - сказал генеральный директор АО «Щегловский вал» Владимир Попов. - Задача – года через полтора построить собственный большой спортивный зал с двумя площадками, тренажёрами».



Конструкторы, бухгалтеры, сотрудники цеха гальванических покрытий, планового отдела приняли участие в соревнованиях по бегу. На территории «Щегловского вала» прошёл завершающий этап общезаводской спартакиады, посвящённой 90-летию тульского КБП.Подобное спортивное мероприятие состоялось впервые в истории предприятия. Соревнования включали в себя восемь этапов, среди которых - плавание, лёгкая атлетика. На старт забега вышли более ста человек. Остальные представители трудового коллектива активно болели за своих коллег.Всего на «Щегловском валу» сейчас работает свыше 1700 специалистов. С каждым годом число сотрудников растёт. Расширится в последующие годы и сама эстафета, в которую войдёт ещё больше спортивных испытаний.«Мы решили, что это мероприятие будет очень правильным с точки зрения объединения трудового коллектива, создания весёлого энергичного настроения, - сказал генеральный директор АО «Щегловский вал» Владимир Попов. - Задача – года через полтора построить собственный большой спортивный зал с двумя площадками, тренажёрами».





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