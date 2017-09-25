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25.09.2017 10:51 Всемирный день без автомобиля прошёл в Туле незаметно Алексей Ерёмин





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Впрочем, для Алексея Втулкина гироскутер - это всё-таки хобби, ведь на этом чуде техники он освоил не только принципы езды, но и научился выполнять настоящие трюки.



Всемирный день без автомобиля имеет и поклонников, и ярых противников. Кто-то с удовольствием отказывается от личного транспорта на один день, кто-то не считает это возможным.



Например, в Москве в этот день традиционно вдвое снижается стоимость проезда в городском общественном транспорте, в Туле же по этому принципу пока не пошли.



День без автомобиля – это всё-таки символическая акция, призванная напомнить обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека, а также показать возможные альтернативы этому транспортному средству. «Город как пространство для людей, пространство для жизни» - так звучит девиз этого дня.



Мысль, конечно, неплохая. Экономия и здоровый образ жизни, но, как правило, велопарковки в Туле, даже в этот день, остаются пустыми. Давайте будем честными: не способен русский человек в угоду кому-либо или чему-либо отказаться от железного коня. Быстро и удобно, даже если придется постоять в пробках.



На один день отказаться от автомобилей предложили и жителям самоварной столицы, но машин на улицах города меньше так и не стало. Впрочем, нам удалось найти туляка, решившегося присоединиться к этой дате – Всемирный день без автомобиля.Впрочем, для Алексея Втулкина гироскутер - это всё-таки хобби, ведь на этом чуде техники он освоил не только принципы езды, но и научился выполнять настоящие трюки.Всемирный день без автомобиля имеет и поклонников, и ярых противников. Кто-то с удовольствием отказывается от личного транспорта на один день, кто-то не считает это возможным.Например, в Москве в этот день традиционно вдвое снижается стоимость проезда в городском общественном транспорте, в Туле же по этому принципу пока не пошли.День без автомобиля – это всё-таки символическая акция, призванная напомнить обществу о вреде чрезмерной автомобилизации для природы и человека, а также показать возможные альтернативы этому транспортному средству. «Город как пространство для людей, пространство для жизни» - так звучит девиз этого дня.Мысль, конечно, неплохая. Экономия и здоровый образ жизни, но, как правило, велопарковки в Туле, даже в этот день, остаются пустыми. Давайте будем честными: не способен русский человек в угоду кому-либо или чему-либо отказаться от железного коня. Быстро и удобно, даже если придется постоять в пробках.





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