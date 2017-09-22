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22.09.2017 18:50 Туляки получили возможность носить с собой тревожную кнопку Виталий Моторин





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«Направляем группу на этот объект, попутно передавая по рации все особенности, места возможного проникновения на объект», - рассказал дежурный пункта централизованной охраны Управления Росгвардии по Тульской области Виталий Думчев.



Магазины, кафе, рестораны и ночные клубы, банки и банкоматы, детские сады, школы, музеи и даже здание регионального правительства - вот далеко не полный список объектов, которые сегодня находятся под защитой вневедомственной охраны Росгвардии.



В числе охраняемых объектов и знаменитый на всю страну Тульский музей оружия. Сотрудники охраны покидают свою базу рано утром и вернутся сюда лишь спустя сутки - в конце своей смены. Во время работы экипажи практически постоянно движутся, иначе на место за необходимые 3-5 минут не прибыть.



По словам командира третьего взвода вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области Михаила Селиванова, «группы задержания несут круглосуточное дежурство. Нет такого промежутка времени, когда на определенном секторе не находилась бы группа задержания. Водитель вооружен табельным оружием, старший группы – табельным автоматическим оружием».



Двое бойцов заходят на объект, водитель остается прикрывать на улице. Этой инструкции уже несколько десятков лет, и она так же надежна как автомат Калашникова. Современными технологиями в Росгвардии, впрочем, тоже интересуются.



Начальник Управления вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области Виктор Митаков рассказал, что «одним из последних направлений является охрана с помощью gps-канала. На мобильный телефон забивается кнопка быстрого вызова, при нажатии которой сигнал приходит на пункт централизованной охраны».



Пожалуй, самое главное, что доступны эти технологии не только крупным фирмам или государственным структурам. Взять под охрану Росгвардия может любую квартиру, дачу, дом или гараж в Тульской области.



В этой комнате почти никогда не бывает тихо. Координируют работу экипажей вневедомственной охраны именно отсюда. Маркеры на карте ежесекундно отображают положение 36 патрулей, работающих в Туле, и задача дежурного - руководить группами задержания так, чтобы максимально ускорить их прибытие на место возможного преступления.«Направляем группу на этот объект, попутно передавая по рации все особенности, места возможного проникновения на объект», - рассказал дежурный пункта централизованной охраны Управления Росгвардии по Тульской области Виталий Думчев.Магазины, кафе, рестораны и ночные клубы, банки и банкоматы, детские сады, школы, музеи и даже здание регионального правительства - вот далеко не полный список объектов, которые сегодня находятся под защитой вневедомственной охраны Росгвардии.В числе охраняемых объектов и знаменитый на всю страну Тульский музей оружия. Сотрудники охраны покидают свою базу рано утром и вернутся сюда лишь спустя сутки - в конце своей смены. Во время работы экипажи практически постоянно движутся, иначе на место за необходимые 3-5 минут не прибыть.По словам командира третьего взвода вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области Михаила Селиванова, «группы задержания несут круглосуточное дежурство. Нет такого промежутка времени, когда на определенном секторе не находилась бы группа задержания. Водитель вооружен табельным оружием, старший группы – табельным автоматическим оружием».Двое бойцов заходят на объект, водитель остается прикрывать на улице. Этой инструкции уже несколько десятков лет, и она так же надежна как автомат Калашникова. Современными технологиями в Росгвардии, впрочем, тоже интересуются.Начальник Управления вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области Виктор Митаков рассказал, что «одним из последних направлений является охрана с помощью gps-канала. На мобильный телефон забивается кнопка быстрого вызова, при нажатии которой сигнал приходит на пункт централизованной охраны».Пожалуй, самое главное, что доступны эти технологии не только крупным фирмам или государственным структурам. Взять под охрану Росгвардия может любую квартиру, дачу, дом или гараж в Тульской области.









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