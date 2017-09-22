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22.09.2017 18:17 В Туле для школьников прошли соревнования по казачьему многоборью Вести-Тула





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Ребята соревновались в стрельбе из страйкбольного автомата и пистолета Макарова, ориентировании на местности и беге на казачью версту - это 1067 метров. Также они участвовали в военно-прикладной эстафете, преодолели войсковую и туристическую полосы препятствий. Победители и призеры получили заслуженные кубки и медали. И все без исключения участники подкрепились на полевой кухне.



Сегодня в Туле в Центре подготовки к военной службе и военно-патриотического воспитания прошли соревнования по казачьему многоборью «Пластунская тропа». В них приняли участие 60 человек - школьники областного центра старше 11 лет из казачьих классов.Ребята соревновались в стрельбе из страйкбольного автомата и пистолета Макарова, ориентировании на местности и беге на казачью версту - это 1067 метров. Также они участвовали в военно-прикладной эстафете, преодолели войсковую и туристическую полосы препятствий. Победители и призеры получили заслуженные кубки и медали. И все без исключения участники подкрепились на полевой кухне.

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