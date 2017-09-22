НОВОСТИ | Общество







22.09.2017 17:10 Почётному гражданину Тулы Галине Андреевне Сидоровой исполнилось 90 лет Вести-Тула





| фото |



Сегодня поздравить юбиляра приехал министр соцразвития региона Андрей Филиппов, который зачитал поздравление от главы Тульской области Алексея Дюмина. Несмотря на преклонный возраст, Галина Андреевна продолжает наставническую деятельность. Среди её нынешних подопечных - и заключенные алексинской воспитательной колонии. Для некоторых ребят она стала второй бабушкой.



«Я слежу за тем, куда они отправляются после отбытия наказания, потому что очень важно, чтобы они стали на правильный, разумный путь, - рассказала Галина Андреевна. – Один из них очень хорошо пел, был освобождён условно-досрочно и на свой первый концерт пригласил всех офицеров колонии. Мне было очень приятно».



Сегодня 90-летний юбилей отмечает Галина Андреевна Сидорова - участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города-героя Тулы, Заслуженный учитель России. Все свои послевоенные годы Галина Андреевна посвятила педагогической деятельности, работала учителем истории, а так же завучем.Сегодня поздравить юбиляра приехал министр соцразвития региона Андрей Филиппов, который зачитал поздравление от главы Тульской области Алексея Дюмина. Несмотря на преклонный возраст, Галина Андреевна продолжает наставническую деятельность. Среди её нынешних подопечных - и заключенные алексинской воспитательной колонии. Для некоторых ребят она стала второй бабушкой.«Я слежу за тем, куда они отправляются после отбытия наказания, потому что очень важно, чтобы они стали на правильный, разумный путь, - рассказала Галина Андреевна. – Один из них очень хорошо пел, был освобождён условно-досрочно и на свой первый концерт пригласил всех офицеров колонии. Мне было очень приятно».





Читать @gtrktula

















