Платная парковка:
Ушли в минус
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



22.09.2017 17:10 Почётному гражданину Тулы Галине Андреевне Сидоровой исполнилось 90 лет
Вести-Тула

Почётному гражданину Тулы Галине Андреевне Сидоровой исполнилось 90 лет

| фото |
Сегодня 90-летний юбилей отмечает Галина Андреевна Сидорова - участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города-героя Тулы, Заслуженный учитель России. Все свои послевоенные годы Галина Андреевна посвятила педагогической деятельности, работала учителем истории, а так же завучем.

Сегодня поздравить юбиляра приехал министр соцразвития региона Андрей Филиппов, который зачитал поздравление от главы Тульской области Алексея Дюмина. Несмотря на преклонный возраст, Галина Андреевна продолжает наставническую деятельность. Среди её нынешних подопечных - и заключенные алексинской воспитательной колонии. Для некоторых ребят она стала второй бабушкой.

«Я слежу за тем, куда они отправляются после отбытия наказания, потому что очень важно, чтобы они стали на правильный, разумный путь, - рассказала Галина Андреевна. – Один из них очень хорошо пел, был освобождён условно-досрочно и на свой первый концерт пригласил всех офицеров колонии. Мне было очень приятно».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.