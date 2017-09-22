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22.09.2017 16:18 Туляки увидят 6000 работ всемирно известных модернистов Вести-Тула





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Эти картины хранятся в музеях по всему миру, и увидеть их сразу вместе просто нереально. А современные технологии позволяют это сделать. К тому же шедевры оживают. Детали и фигуры на них двигаются. Выставка очень нетрадиционная, ее уже называют событием в культурной жизни. До Тулы этот проект видели только в Москве, Санкт-Петербурге и Берлине.



«У нас вообще сейчас вся жизнь шоу, а воспринимать через шоу гораздо проще - говорит организатор выставки «От Моне до Малевича. Великие модернисты» Роман Агибалов. – Современное искусство необходимо человеку и через мультимедиа оно воспринимается интереснее».



Великие модернисты в эти дни находятся в Туле. На площадке «Ликёрка Лофт» открылась мультимедийная выставка. За час с небольшим перед глазами зрителя проходят шесть тысяч полотен самых известных художников русского и западного авангарда.Эти картины хранятся в музеях по всему миру, и увидеть их сразу вместе просто нереально. А современные технологии позволяют это сделать. К тому же шедевры оживают. Детали и фигуры на них двигаются. Выставка очень нетрадиционная, ее уже называют событием в культурной жизни. До Тулы этот проект видели только в Москве, Санкт-Петербурге и Берлине.«У нас вообще сейчас вся жизнь шоу, а воспринимать через шоу гораздо проще - говорит организатор выставки «От Моне до Малевича. Великие модернисты» Роман Агибалов. – Современное искусство необходимо человеку и через мультимедиа оно воспринимается интереснее».





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