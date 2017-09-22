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22.09.2017 15:28 Плехановская школа закрыта из-за кишечной инфекции на неделю Вести-Тула





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Инцидент произошел в Центре образования №56. Заболевшие дети учились в младших классах - с первого по пятый. Никто из них не госпитализирован, ребята проходят лечение на дому. После карантина дети смогут вернуться к занятиям 27 сентября.



Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ирина Хохлачкина сообщила, что «в настоящее время организовано лабораторное обследование персонала и детей. У всех заболевших – легкая степень тяжести, госпитализированных нет».



В посёлке Плеханово на семидневный карантин закрыли школу. По последним данным Роспотребнадзора 33 ребёнка заразились кишечной инфекцией. Проверку по этому факту проводят санитарные врачи.Инцидент произошел в Центре образования №56. Заболевшие дети учились в младших классах - с первого по пятый. Никто из них не госпитализирован, ребята проходят лечение на дому. После карантина дети смогут вернуться к занятиям 27 сентября.Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ирина Хохлачкина сообщила, что «в настоящее время организовано лабораторное обследование персонала и детей. У всех заболевших – легкая степень тяжести, госпитализированных нет».







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