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|22.09.2017 14:55 Баскетболисты «Арсенала» намерены попортить настроение многим командам
|Вести-Тула
Баскетболисты «Арсенала» одержали победу в контрольном матче против серебряного призёра чемпионата Казахстана – клуба «Барсы Атырау». Встреча, проходившая в спорткомплексе «Новое поколение», завершилась со счётом 70:63.
Самым результативным в составе нашей команды стал Александр Зайкин, набравший 16 очков. На счету Артура Ускова – 12 баллов. Напомню, что «Арсенал» готовится к старту чемпионата российской Суперлиги-2. В первых матчах на своей площадке подопечные Виктора Ускова 13 и 14 октября примут ярославский «Буревестник».
«По составу мы определились на 95%, по бойцовским качествам команда готова. Попортим настроение многим командам», - сказал главный тренер Виктор Усков.
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