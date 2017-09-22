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|22.09.2017 14:46 Тульская филармония приглашает на программу «Латино в стиле фолк-джаз»
|Вести-Тула
Кто сказал, что духовому оркестру джаз не по профилю?! Сомневающимся - добро пожаловать сегодня на концерт в Тульскую областную филармонию, где будет представлена программа «Латино в стиле фолк-джаз». Зрителей ждет яркое увлекательное музыкальное путешествие по странам и эпохам.
Будет звучать ритмичная, зажигательная музыка латиноамериканских стран; сербская, кельтская, и армянская народная музыка; традиционные джазовые композиции Миллера, Хэнкока, Прадо, Джонса и других. Исполнители - Тульский губернаторский духовой оркестр и солисты областной филармонии. Начало концерта в 18.30.
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