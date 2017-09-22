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22.09.2017 14:30 Тульские собровцы вернулись из командировки Вести-Тула





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Начальник регионального управления Росгвардии Олег Петрик поздравил бойцов с успешным прибытием из командировки, поблагодарил сотрудников за добросовестное выполнение служебных обязанностей в непростых условиях. Начальник отметил, что отряд с честью выполнил все поставленные перед ним служебно-боевые задачи. После краткосрочного отпуска сотрудники приступят к выполнению служебных обязанностей на территории Тульской области.



Из служебной командировки с Северного Кавказа вернулся специальный отряд быстрого реагирования Управления Росгвардии по Тульской области. В течение трех месяцев бойцы выполняли специальные задачи по задержанию подозреваемых в совершении различных преступлений, в том числе террористической направленности.Начальник регионального управления Росгвардии Олег Петрик поздравил бойцов с успешным прибытием из командировки, поблагодарил сотрудников за добросовестное выполнение служебных обязанностей в непростых условиях. Начальник отметил, что отряд с честью выполнил все поставленные перед ним служебно-боевые задачи. После краткосрочного отпуска сотрудники приступят к выполнению служебных обязанностей на территории Тульской области.

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