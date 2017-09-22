Отцы и дети:
Отравление метанолом
Матвей:
Путь к жизни
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Тульская набережная:
Проект-адреналин


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



22.09.2017 12:58 Губернатор встретился с председателем Двадцатого арбитражного апелляционного суда
Вести-Тула

Губернатор встретился с председателем Двадцатого арбитражного апелляционного суда

| фото |
Глава региона Алексей Дюмин провёл рабочую встречу с председателем Двадцатого арбитражного апелляционного суда Дмитрием Сурковым.

По словам губернатора, «в начале октября Двадцатый апелляционный суд отметит уже одиннадцатую годовщину со дня образования. Все эти годы суд успешно работает в Тульской области в тесном контакте с правительством. Он обеспечивает надёжную защиту прав хозяйствующих субъектов, отстаивает права наших граждан».

Дмитрий Сурков рассказал, что Двадцатый арбитражный суд за 11 лет своего существования рассмотрел свыше 62 тысяч дел, а ежегодно рассматривает порядка 7 тысяч дел. Четверть из них - это апелляционные жалобы на решения Арбитражного суда Тульской области.

Председатель Двадцатого арбитражного апелляционного суда Дмитрий Сурков сказал, что «через призму судейских решений мы можем судить об инвестиционной привлекательности региона, об экономических проблемах, конфликтности бизнеса, и пытаться решить эти проблемы с точки зрения третьей власти».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.