НОВОСТИ | Общество







22.09.2017 12:58 Губернатор встретился с председателем Двадцатого арбитражного апелляционного суда Вести-Тула





| фото |



По словам губернатора, «в начале октября Двадцатый апелляционный суд отметит уже одиннадцатую годовщину со дня образования. Все эти годы суд успешно работает в Тульской области в тесном контакте с правительством. Он обеспечивает надёжную защиту прав хозяйствующих субъектов, отстаивает права наших граждан».



Дмитрий Сурков рассказал, что Двадцатый арбитражный суд за 11 лет своего существования рассмотрел свыше 62 тысяч дел, а ежегодно рассматривает порядка 7 тысяч дел. Четверть из них - это апелляционные жалобы на решения Арбитражного суда Тульской области.



Председатель Двадцатого арбитражного апелляционного суда Дмитрий Сурков сказал, что «через призму судейских решений мы можем судить об инвестиционной привлекательности региона, об экономических проблемах, конфликтности бизнеса, и пытаться решить эти проблемы с точки зрения третьей власти».



Глава региона Алексей Дюмин провёл рабочую встречу с председателем Двадцатого арбитражного апелляционного суда Дмитрием Сурковым.По словам губернатора, «в начале октября Двадцатый апелляционный суд отметит уже одиннадцатую годовщину со дня образования. Все эти годы суд успешно работает в Тульской области в тесном контакте с правительством. Он обеспечивает надёжную защиту прав хозяйствующих субъектов, отстаивает права наших граждан».Дмитрий Сурков рассказал, что Двадцатый арбитражный суд за 11 лет своего существования рассмотрел свыше 62 тысяч дел, а ежегодно рассматривает порядка 7 тысяч дел. Четверть из них - это апелляционные жалобы на решения Арбитражного суда Тульской области.Председатель Двадцатого арбитражного апелляционного суда Дмитрий Сурков сказал, что «через призму судейских решений мы можем судить об инвестиционной привлекательности региона, об экономических проблемах, конфликтности бизнеса, и пытаться решить эти проблемы с точки зрения третьей власти».





Читать @gtrktula

















