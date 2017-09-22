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22.09.2017 11:06 Институт присяжных заседателей ждут большие перемены Алексей Ерёмин





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По словам заместителя председателя Щёкинского районного суда Елены Самохваловой, «определён перечень преступлений, по которым уголовные дела могут быть рассмотрены с участием присяжных заседателей. Все преступления относятся к категории особо тяжких, максимальное наказание за которые предусмотрено свыше 10 лет лишения свободы».



В Тульской области, опять-таки согласно внесённых поправок, для нормальной работы присяжных создаются и дополнительные условия - по сути, целые комплексы из специальных сопутствующих помещений с залами заседаний и комнатами для совещаний. Делается всё это без дополнительного финансирования. Почти все работы в районных дворцах Фемиды в Тульской области уже завершены.



Как рассказала пресс-секретарь судебного департамента Тульской области Ольга Дячук, «в связи с тем, что здания судов построены еще в прошлом веке, не везде есть оптимальные условия. Закон допускает оборудование совещательной комнаты в другом помещении здания суда, но в этом случае присяжные заседатели будут перемещаться по суду в сопровождении пристава. Это делается, чтобы никто не мог оказать влияние на присяжных заседателей, чтобы дело рассматривалось объективно».



Районные служители Фемиды проходят и переобучение у своих коллег из областного суда, но это уже второй этап. Начинается всё практически со студенческой скамьи. По словам председателя судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда Галины Андрющенко, «24 судьи у нас поэтапно проходят обучение в Российском университете правосудия. Мы предложили всем судьям в первом полугодии 2017 года самим проводить это обучение, потому что законодательство, связанное с присяжными заседателями, было создано еще тогда, когда областные и прочие суды начали рассматривать эту категорию дел».



Шанс стать кандидатом в присяжные заседатели есть у каждого дееспособного гражданина России, который отвечает целому ряду требований. Списки случайного отбора таковых формируют органы власти каждые четыре года. Виновен или чист как родник обвиняемый, оказавшийся на скамье подсудимых, в районных и военных гарнизонных судах будут определять шесть присяжных заседателей.



Такие поправки должны сделают суд присяжных более доступным для подсудимых. Изменения в федеральный закон уже вступили в силу, ряд поправок начнёт действовать 1 июня 2018 года, в том числе и по коллегии присяжных.



Согласно принятым поправкам в законе коллегии присяжных смогут работать в судах первой инстанции: районных и гарнизонных военных судах. Одно из важных новшеств – это составы преступлений, дела по которым они будут работать.По словам заместителя председателя Щёкинского районного суда Елены Самохваловой, «определён перечень преступлений, по которым уголовные дела могут быть рассмотрены с участием присяжных заседателей. Все преступления относятся к категории особо тяжких, максимальное наказание за которые предусмотрено свыше 10 лет лишения свободы».В Тульской области, опять-таки согласно внесённых поправок, для нормальной работы присяжных создаются и дополнительные условия - по сути, целые комплексы из специальных сопутствующих помещений с залами заседаний и комнатами для совещаний. Делается всё это без дополнительного финансирования. Почти все работы в районных дворцах Фемиды в Тульской области уже завершены.Как рассказала пресс-секретарь судебного департамента Тульской области Ольга Дячук, «в связи с тем, что здания судов построены еще в прошлом веке, не везде есть оптимальные условия. Закон допускает оборудование совещательной комнаты в другом помещении здания суда, но в этом случае присяжные заседатели будут перемещаться по суду в сопровождении пристава. Это делается, чтобы никто не мог оказать влияние на присяжных заседателей, чтобы дело рассматривалось объективно».Районные служители Фемиды проходят и переобучение у своих коллег из областного суда, но это уже второй этап. Начинается всё практически со студенческой скамьи. По словам председателя судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда Галины Андрющенко, «24 судьи у нас поэтапно проходят обучение в Российском университете правосудия. Мы предложили всем судьям в первом полугодии 2017 года самим проводить это обучение, потому что законодательство, связанное с присяжными заседателями, было создано еще тогда, когда областные и прочие суды начали рассматривать эту категорию дел».Шанс стать кандидатом в присяжные заседатели есть у каждого дееспособного гражданина России, который отвечает целому ряду требований. Списки случайного отбора таковых формируют органы власти каждые четыре года. Виновен или чист как родник обвиняемый, оказавшийся на скамье подсудимых, в районных и военных гарнизонных судах будут определять шесть присяжных заседателей.Такие поправки должны сделают суд присяжных более доступным для подсудимых. Изменения в федеральный закон уже вступили в силу, ряд поправок начнёт действовать 1 июня 2018 года, в том числе и по коллегии присяжных.





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