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22.09.2017 10:28 Парковку на Каминского планируется включить в платную зону Вести-Тула





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Участники совещания отметили, что в этом году был проведен ремонт дороги на улице Каминского. И вот уже в начале октября ее участок от проспекта Ленина до улицы Пирогова планируется включить в зону платного парковочного пространства.







Вполне возможно, что скоро парковка на улице Каминского в Туле станет платной. Обсуждение этого предложения проходило на заседании рабочей группы при Тульской городской Думе.Участники совещания отметили, что в этом году был проведен ремонт дороги на улице Каминского. И вот уже в начале октября ее участок от проспекта Ленина до улицы Пирогова планируется включить в зону платного парковочного пространства.

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