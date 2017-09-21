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21.09.2017 22:34 Губернатору показали, как в Новомосковске внедряют высокие технологии Виталий Моторин





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О том, насколько активно второй по величине город региона избавляется от вот таких морально и технически устаревших кирпичных громадин и переходит на современные технологии в сфере ЖКХ, сегодня рассказали главе региона Алексею Дюмину.



Возможным это стало благодаря государственному и частному партнерству. Этот опыт Новомосковска губернатор поручил рассмотреть и руководству других районов. О том, что ЖКХ теперь беспокоит горожан намного меньше, лучше всего могут рассказать в городской диспетчерской службе. Ее работу главе региона показали после.



Связаться с этими специалистами жители Новомосковска могут даже по домофонам благодаря системе «Безопасный город». Высокие технологии в Новомосковске стараются внедрять даже в начальных школах. В программе занятий, к примеру, робототехника и курсы телемастерства.



То, что еще кроме старых котельных мешает наступить будущему уже сегодня, глава региона по традиции обсудил на личной встрече с горожанами



Будущее Новомосковска - не то, что лежит в области научной фантастики, а вполне себе ближайшее - изложено в стратегии развития города до 2018 года. Более того, в городе есть уже следующий не менее инновационный проект, рассчитанный до 23-го. Высоких позиций по качеству жизни людей здесь сдавать, видимо, не хотят.



Количество порывов на теплосетях в Новомосковске, если верить этому графику, за семь лет уменьшилось в три раза. Возможным это стало благодаря замене 85 километров теплосетей и строительству шести современных модульных котельных.О том, насколько активно второй по величине город региона избавляется от вот таких морально и технически устаревших кирпичных громадин и переходит на современные технологии в сфере ЖКХ, сегодня рассказали главе региона Алексею Дюмину.Возможным это стало благодаря государственному и частному партнерству. Этот опыт Новомосковска губернатор поручил рассмотреть и руководству других районов. О том, что ЖКХ теперь беспокоит горожан намного меньше, лучше всего могут рассказать в городской диспетчерской службе. Ее работу главе региона показали после.Связаться с этими специалистами жители Новомосковска могут даже по домофонам благодаря системе «Безопасный город». Высокие технологии в Новомосковске стараются внедрять даже в начальных школах. В программе занятий, к примеру, робототехника и курсы телемастерства.То, что еще кроме старых котельных мешает наступить будущему уже сегодня, глава региона по традиции обсудил на личной встрече с горожанамиБудущее Новомосковска - не то, что лежит в области научной фантастики, а вполне себе ближайшее - изложено в стратегии развития города до 2018 года. Более того, в городе есть уже следующий не менее инновационный проект, рассчитанный до 23-го. Высоких позиций по качеству жизни людей здесь сдавать, видимо, не хотят.





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