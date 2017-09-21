Тульская набережная:
Проект-адреналин
Тульский роддом:
Опасные процедуры
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



21.09.2017 22:34 Губернатору показали, как в Новомосковске внедряют высокие технологии
Виталий Моторин

Губернатору показали, как в Новомосковске внедряют высокие технологии

| фото |
Количество порывов на теплосетях в Новомосковске, если верить этому графику, за семь лет уменьшилось в три раза. Возможным это стало благодаря замене 85 километров теплосетей и строительству шести современных модульных котельных.

О том, насколько активно второй по величине город региона избавляется от вот таких морально и технически устаревших кирпичных громадин и переходит на современные технологии в сфере ЖКХ, сегодня рассказали главе региона Алексею Дюмину.

Возможным это стало благодаря государственному и частному партнерству. Этот опыт Новомосковска губернатор поручил рассмотреть и руководству других районов. О том, что ЖКХ теперь беспокоит горожан намного меньше, лучше всего могут рассказать в городской диспетчерской службе. Ее работу главе региона показали после.

Связаться с этими специалистами жители Новомосковска могут даже по домофонам благодаря системе «Безопасный город». Высокие технологии в Новомосковске стараются внедрять даже в начальных школах. В программе занятий, к примеру, робототехника и курсы телемастерства.

То, что еще кроме старых котельных мешает наступить будущему уже сегодня, глава региона по традиции обсудил на личной встрече с горожанами

Будущее Новомосковска - не то, что лежит в области научной фантастики, а вполне себе ближайшее - изложено в стратегии развития города до 2018 года. Более того, в городе есть уже следующий не менее инновационный проект, рассчитанный до 23-го. Высоких позиций по качеству жизни людей здесь сдавать, видимо, не хотят.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.