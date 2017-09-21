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НОВОСТИ | Общество



21.09.2017 18:46 В Тульском кремле отпраздновали День воинской славы России
Вести-Тула

В Тульском кремле отпраздновали День воинской славы России

| фото |
На 21 сентября приходится День воинской славы России, установленный в честь победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве. Широкая программа праздничных мероприятий прошла в минувшие выходные. Сегодня она продолжилась на территории Тульского кремля, где с 15 часов работали спортивные, интеллектуальные и образовательные интерактивные площадки.

Туляки сегодня фехтовали на мечах, преодолевали полосу препятствий и сражались в шапочном бою. В оружейной столице прошла увлекательная военно-спортивная игра, в которой приняли участие юнармейцы, суворовцы, казаки, кадеты, а также студенты и школьники. Игра прошла в несколько этапов: русские шахматы, городки, гири, квесты и викторины.

По словам заместителя министра молодежной политики Тульской области Василия Яицкого, «мы празднуем 637-летие годовщины великой Куликовской битвы. Этот день, приуроченный ко Дню воинской славы, в царской России был великим праздником. И нам важно передать эту традицию – историческую, военную, традицию великих побед - молодому поколению».
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