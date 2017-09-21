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21.09.2017 18:34 В Туле на остановке «Улица Мосина» снесли торговые павильоны Вести-Тула





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В течение суток остановка будет полностью освобождена от торговых павильонов, сообщил старший судебный пристав УФССП Дмитрий Скоркин, присутствовавший на месте. Он же пояснил, что у предпринимателя истек срок договора аренды данного участка: «В июле 2017 года в отдел судебных приставов Советского района поступил исполнительный документ, обязывающий предпринимателя освободить земельный участок. Неоднократно вручались требования добровольно освободить площади, но в срок должник требование не исполнил».



Сегодня те, кто проходил по улице Советской в районе Городского концертного зала в Туле, могли наблюдать такую картину: спецтехника сносит торговые павильоны, расположенные на остановке. Простояли они здесь много лет.В течение суток остановка будет полностью освобождена от торговых павильонов, сообщил старший судебный пристав УФССП Дмитрий Скоркин, присутствовавший на месте. Он же пояснил, что у предпринимателя истек срок договора аренды данного участка: «В июле 2017 года в отдел судебных приставов Советского района поступил исполнительный документ, обязывающий предпринимателя освободить земельный участок. Неоднократно вручались требования добровольно освободить площади, но в срок должник требование не исполнил».







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