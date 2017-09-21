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|21.09.2017 18:34 В Туле на остановке «Улица Мосина» снесли торговые павильоны
|Вести-Тула
Сегодня те, кто проходил по улице Советской в районе Городского концертного зала в Туле, могли наблюдать такую картину: спецтехника сносит торговые павильоны, расположенные на остановке. Простояли они здесь много лет.
В течение суток остановка будет полностью освобождена от торговых павильонов, сообщил старший судебный пристав УФССП Дмитрий Скоркин, присутствовавший на месте. Он же пояснил, что у предпринимателя истек срок договора аренды данного участка: «В июле 2017 года в отдел судебных приставов Советского района поступил исполнительный документ, обязывающий предпринимателя освободить земельный участок. Неоднократно вручались требования добровольно освободить площади, но в срок должник требование не исполнил».
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