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НОВОСТИ | Общество



21.09.2017 17:19 Для туристов в Туле выпустили Карту гостя
Вести-Тула

Для туристов в Туле выпустили Карту гостя

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Теперь Тула стала ещё гостеприимнее для туристов. Наш регион запустил новый сервис для путешественников - Карту гостя. Подобные уже существуют за рубежом и в крупных туристических центрах нашей страны. Она включает в себя скидочную карту на посещение большинства крупных музеев, а также дисконтную систему для посещения ресторанов и размещения в гостиницах.

Кроме того, прилагается красочное печатное издание, включающее обзор достопримечательностей и набор интересных фактов об оружейной столице и её жителях. Первый тираж в несколько тысяч экземпляров уже выпущен и разошелся по туристическим объектам нашего города.

Как рассказал председатель Комитета Тульской области по развитию туризма, «она включает в себя систему лояльности и в ресторанах, и в отелях, и в музеях. Уже порядка 19 объектов музейных включено туда, девять коллективных средств размещения и 11 ресторанов. Стоимость её небольшая - 150 рублей. Мы отошли от модели, которая применяется в Москве и Питере, когда эта карта стоит очень дорого – 2-3 тысячи, но в неё включен пакет услуг. Мы дали возможность потребителям самим выбирать те услуги, которые он хочет получить с дисконтом».
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