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21.09.2017 16:43 Более 120 сотрудников узловского «Крана» так и не получили зарплату
Вести-Тула

Более 120 сотрудников узловского «Крана» так и не получили зарплату

| фото |
О ситуации на Узловском машиностроительном заводе «Кран» говорили сегодня на заседании межведомственной комиссии в правительстве региона. 122 бывших сотрудника до сих пор не получили заработную плату. Размер долга составляет более 15 миллионов рублей. И еще 20 миллионов так и не были перечислены в фонды страхования и пенсионный.

Два года назад на предприятии назначили нового конкурсного управляющего. В настоящий момент завод закрыт, его площади занимают арендаторы, а имущество распродается на аукционах. Пока на счет предприятия поступило лишь 750 тысяч рублей.

Заместитель главы администрации Узловского района Ольга Белевцева сообщила, что «решением арбитражного суда Тульской области от 10 сентября 2015 года ООО «УМЗ» признано несостоятельным – банкротом. В отношении предприятия введено конкурсное производство».















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