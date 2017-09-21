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21.09.2017 12:40 Тульский ТЮЗ открывает сезон «Королевством кривых зеркал» Вести-Тула





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Две девочки с косичками и большими голубыми глазами, как две капли воды похожие друг на друга, проходят вместе через различные испытания, обретают новых друзей, одерживают победу над сильными противниками. В постановке задействованы 18 актёров (как молодых, так и корифеев). Весь спектакль сопровождает яркое светомузыкальное оформление.



Как рассказал художественный руководитель Тульского областного театра юного зрителя Владимир Шинкарёв, «спектакль гораздо богаче по оформлению. Здесь и кино, и декорации, и удивительные костюмы, которые долго и сложно создавались».



Сегодня в Тульском театре юного зрителя открывается новый 87 сезон спектаклем «Королевство кривых зеркал». Сказочная повесть Виталия Губарева рассказывает о девочке Оле, которая попадает в зазеркалье и встречает собственное отражение Яло.Две девочки с косичками и большими голубыми глазами, как две капли воды похожие друг на друга, проходят вместе через различные испытания, обретают новых друзей, одерживают победу над сильными противниками. В постановке задействованы 18 актёров (как молодых, так и корифеев). Весь спектакль сопровождает яркое светомузыкальное оформление.Как рассказал художественный руководитель Тульского областного театра юного зрителя Владимир Шинкарёв, «спектакль гораздо богаче по оформлению. Здесь и кино, и декорации, и удивительные костюмы, которые долго и сложно создавались».







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