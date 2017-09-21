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21.09.2017 12:01 В тульской школе геологов растят с начальных классов Татьяна Голубова





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Руководитель юношеской геологической партии города Тулы Рашид Галимов рассказал, что «мы начинаем работать с детьми с третьего-четвертого класса и выбираем ребят, которые уже чётко определяют свою будущую профессию. Пожалуй, мы единственные, кто так серьёзно занимается предвузовской подготовкой».



А еще начинающие геологи проводят опыты, вырезают из минералов невероятной красоты камни для ювелирных изделий, защищают научные работы и постоянно колесят по заграничным экспедициям. В поисках интересных научных фактов ребята проехали больше трех тысяч километров в богатую на геологические находки Киргизию.



Познают науку ребята абсолютно бесплатно, здесь рады каждому натуралисту. В наступившем учебном году им предстоит если не грызть, то в случае для геологов - изучать новый гранит науки. И для этого уже сейчас выбирают место на карте, где это лучше сделать.



«Золотая лихорадка» им не страшна - найденные камни и металлы ребята не измеряют в денежном эквиваленте, для них это исключительно научная ценность. Для кого-то - просто хобби, но некоторые уже совсем по-взрослому заявляют: «Не меньше, чем дело всей жизни». И совершают научные открытия!Руководитель юношеской геологической партии города Тулы Рашид Галимов рассказал, что «мы начинаем работать с детьми с третьего-четвертого класса и выбираем ребят, которые уже чётко определяют свою будущую профессию. Пожалуй, мы единственные, кто так серьёзно занимается предвузовской подготовкой».А еще начинающие геологи проводят опыты, вырезают из минералов невероятной красоты камни для ювелирных изделий, защищают научные работы и постоянно колесят по заграничным экспедициям. В поисках интересных научных фактов ребята проехали больше трех тысяч километров в богатую на геологические находки Киргизию.Познают науку ребята абсолютно бесплатно, здесь рады каждому натуралисту. В наступившем учебном году им предстоит если не грызть, то в случае для геологов - изучать новый гранит науки. И для этого уже сейчас выбирают место на карте, где это лучше сделать.







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