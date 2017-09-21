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|21.09.2017 12:01 В тульской школе геологов растят с начальных классов
|Татьяна Голубова
«Золотая лихорадка» им не страшна - найденные камни и металлы ребята не измеряют в денежном эквиваленте, для них это исключительно научная ценность. Для кого-то - просто хобби, но некоторые уже совсем по-взрослому заявляют: «Не меньше, чем дело всей жизни». И совершают научные открытия!
Руководитель юношеской геологической партии города Тулы Рашид Галимов рассказал, что «мы начинаем работать с детьми с третьего-четвертого класса и выбираем ребят, которые уже чётко определяют свою будущую профессию. Пожалуй, мы единственные, кто так серьёзно занимается предвузовской подготовкой».
А еще начинающие геологи проводят опыты, вырезают из минералов невероятной красоты камни для ювелирных изделий, защищают научные работы и постоянно колесят по заграничным экспедициям. В поисках интересных научных фактов ребята проехали больше трех тысяч километров в богатую на геологические находки Киргизию.
Познают науку ребята абсолютно бесплатно, здесь рады каждому натуралисту. В наступившем учебном году им предстоит если не грызть, то в случае для геологов - изучать новый гранит науки. И для этого уже сейчас выбирают место на карте, где это лучше сделать.
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