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21.09.2017 10:32 В Новомосковске завершается благоустройство мемориала в Урванском лесу Вести-Тула





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По словам главы администрации Новомосковска Вадима Жерздева, «выполняем дорожки из тротуарной плитки, меняем освещение. В ближайшие недели этот комплекс приобретет законченный красивый вид. Это местно посещает практически весь город на большие праздники, в дни, когда мы чтим память героев Великой Отечественной войны, других военных конфликтов, чернобыльцев. Это знаковое место важно для наших горожан».



В Новомосковске благоустраивают Мемориальный комплекс в Урванском лесу. По инициативе общественных организаций в этом году комплекс был включён в программу «Современная городская среда». Согласно проекту здесь полностью будет заменено асфальтовое покрытие, осветительная система. Вырубаются старые и аварийные деревья, взамен которых собираются высадить взрослые саженцы. На реализацию этого проекта из федерального бюджета выделено около 13 миллионов рублей.По словам главы администрации Новомосковска Вадима Жерздева, «выполняем дорожки из тротуарной плитки, меняем освещение. В ближайшие недели этот комплекс приобретет законченный красивый вид. Это местно посещает практически весь город на большие праздники, в дни, когда мы чтим память героев Великой Отечественной войны, других военных конфликтов, чернобыльцев. Это знаковое место важно для наших горожан».





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