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21.09.2017 10:13 Система питания в тульских школах возвращается в старые добрые времена Олег Масальский





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«Ежедневно здесь завтракают и обедают 771 ребёнок. Конечно, родители рады, когда дети приходят в такие шикарные условия», - рассказала директор Центра образования №40 имени Героя СССР И. А. Дементьева Светлана Гнидина.



Начинка в центре здорового питания, то есть всё технологическое оборудование, включая посуду, полностью современная. Повара признаются, готовить здесь одно удовольствие. А вот что с меню? Здесь в первую очередь верховодят нормативы, разработанные Роспотребнадзором. В них необходимо уложиться с учетом имеющегося бюджета. К примеру, завтрак здесь стоит 38 рублей, обед - 48.



Сколько калорий получают за эти деньги школьники? В среднем, ученику в возрасте 7-11 лет в день необходимо около 2100 килокалорий. Если ребенок завтракает и обедает, то получает согласно меню примерно половину от суточной нормы. Требования по качеству продуктов тоже устанавливают санитарные врачи, а уж как их соблюсти за минимальную цену, думает поставщик детского питания.



По словам начальника Управления образования администрации Тулы Татьяны Золотовой, «там заложены все необходимые вещи, которые касаются пищевой ценности, объема, калорийности и особенности питания в определенной возрастной категории. В прошлом году у нас были вопросы по питанию старших детей – в части выхода и соотношения продуктов. Мы эти вопросы урегулировали».



А еще педагоги утверждают, что часть детей сегодня не приучена к правильному питанию. Ту же запеканку на завтрак съели не все. Да и аппетит у школьников разный. Конечно, тушеная капуста - это не чипсы, и тут главное объяснить ребенку, что для него полезнее. Вообще с этого года к вопросам детского питания намерены привлечь и родителей, создав при школах общественные советы.



По словам Татьяны Золотовой, «в прошлом году у нас были обращения родителей. Мы продолжим еженедельные мониторинги, которые осуществляет Управление образования, но выведем эту работу на другой уровень – с участием общественности, чтобы родители могли попробовать, чем питаются дети, зайти на пищеблок».



В Управлении образования так же говорят о модернизации пищеблоков во всех тульских центрах образования. То есть система школьного питания возвращается в старые добрые времена, когда еду готовили для учеников, а не кормили детей разогретыми блюдами.



50 школа Центра образования №40 города Тулы. Недавно появившийся здесь в качестве пилотного проекта Центр здорового питания ждет школьников на завтрак. Внешний вид такой современной школьной столовой уже сам по себе аппетитный. И это, считают педагоги, немаловажно.«Ежедневно здесь завтракают и обедают 771 ребёнок. Конечно, родители рады, когда дети приходят в такие шикарные условия», - рассказала директор Центра образования №40 имени Героя СССР И. А. Дементьева Светлана Гнидина.Начинка в центре здорового питания, то есть всё технологическое оборудование, включая посуду, полностью современная. Повара признаются, готовить здесь одно удовольствие. А вот что с меню? Здесь в первую очередь верховодят нормативы, разработанные Роспотребнадзором. В них необходимо уложиться с учетом имеющегося бюджета. К примеру, завтрак здесь стоит 38 рублей, обед - 48.Сколько калорий получают за эти деньги школьники? В среднем, ученику в возрасте 7-11 лет в день необходимо около 2100 килокалорий. Если ребенок завтракает и обедает, то получает согласно меню примерно половину от суточной нормы. Требования по качеству продуктов тоже устанавливают санитарные врачи, а уж как их соблюсти за минимальную цену, думает поставщик детского питания.По словам начальника Управления образования администрации Тулы Татьяны Золотовой, «там заложены все необходимые вещи, которые касаются пищевой ценности, объема, калорийности и особенности питания в определенной возрастной категории. В прошлом году у нас были вопросы по питанию старших детей – в части выхода и соотношения продуктов. Мы эти вопросы урегулировали».А еще педагоги утверждают, что часть детей сегодня не приучена к правильному питанию. Ту же запеканку на завтрак съели не все. Да и аппетит у школьников разный. Конечно, тушеная капуста - это не чипсы, и тут главное объяснить ребенку, что для него полезнее. Вообще с этого года к вопросам детского питания намерены привлечь и родителей, создав при школах общественные советы.По словам Татьяны Золотовой, «в прошлом году у нас были обращения родителей. Мы продолжим еженедельные мониторинги, которые осуществляет Управление образования, но выведем эту работу на другой уровень – с участием общественности, чтобы родители могли попробовать, чем питаются дети, зайти на пищеблок».В Управлении образования так же говорят о модернизации пищеблоков во всех тульских центрах образования. То есть система школьного питания возвращается в старые добрые времена, когда еду готовили для учеников, а не кормили детей разогретыми блюдами.







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