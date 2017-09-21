Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Матвей:
Путь к жизни
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



21.09.2017 09:34 В Туле началось строительство большого Ледового дворца
Алексей Ерёмин

В Туле началось строительство большого Ледового дворца

| фото |
Ледовая арена в областной столице будет построена на Восточном обводе менее чем через два года. Открытие дворца запланировано уже в конце 2018. Уникальность объекта в том, что он, по сути, является трансформером – в его стенах можно будет проводить не только спортивные мероприятия.

Представитель совета директоров компании-застройщика Андрей Балахонов рассказал, что «это современный Ледовый дворец, спроектированный под конкретное место. Современнейшие технологии по холоду, вентиляции. Это объект будет единый в своём роде».

22 августа 2016 в Туле с рабочим визитом побывал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Именно тогда в основание комплекса и был заложен первый камень. По словам Миллера, «это спортивный объект международного уровня, таких в Туле еще не было. Здесь можно будет заниматься хоккеем, фигурным катанием, массовым фигурным катанием».

«Это будет кузница кадров будущих олимпийских чемпионов. Дворец станет местом отдыха, проведением спортивного досуга наших жителей», - считает губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Дворец станет крупнейшей ледовой площадкой в Тульской области. В нём можно будет проводить соревнования международного уровня по хоккею, фигурному катанию и следж-хоккею.

Как отметил председатель Комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев, «это будет большое развитие для всей Тульской области. Льды у нас переполнены. Есть люди, которые хотят кататься, хотят видеть своих детей на льду».

Площадь Ледового дворца почти 13 тысяч квадратных метров. В состав комплекса войдёт ледовая арена с трибунами на три тысячи зрителей, тренировочный сектор, сектор для массового катания, зал для силовых видов спорта, помещения детско-юношеской спортивной школы, ресторана и рекреационной зоны.














АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.