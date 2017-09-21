НОВОСТИ | Общество







21.09.2017 09:34 В Туле началось строительство большого Ледового дворца Алексей Ерёмин





| фото |



Представитель совета директоров компании-застройщика Андрей Балахонов рассказал, что «это современный Ледовый дворец, спроектированный под конкретное место. Современнейшие технологии по холоду, вентиляции. Это объект будет единый в своём роде».



22 августа 2016 в Туле с рабочим визитом побывал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Именно тогда в основание комплекса и был заложен первый камень. По словам Миллера, «это спортивный объект международного уровня, таких в Туле еще не было. Здесь можно будет заниматься хоккеем, фигурным катанием, массовым фигурным катанием».



«Это будет кузница кадров будущих олимпийских чемпионов. Дворец станет местом отдыха, проведением спортивного досуга наших жителей», - считает губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



Дворец станет крупнейшей ледовой площадкой в Тульской области. В нём можно будет проводить соревнования международного уровня по хоккею, фигурному катанию и следж-хоккею.



Как отметил председатель Комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев, «это будет большое развитие для всей Тульской области. Льды у нас переполнены. Есть люди, которые хотят кататься, хотят видеть своих детей на льду».



Площадь Ледового дворца почти 13 тысяч квадратных метров. В состав комплекса войдёт ледовая арена с трибунами на три тысячи зрителей, тренировочный сектор, сектор для массового катания, зал для силовых видов спорта, помещения детско-юношеской спортивной школы, ресторана и рекреационной зоны.



Ледовая арена в областной столице будет построена на Восточном обводе менее чем через два года. Открытие дворца запланировано уже в конце 2018. Уникальность объекта в том, что он, по сути, является трансформером – в его стенах можно будет проводить не только спортивные мероприятия.Представитель совета директоров компании-застройщика Андрей Балахонов рассказал, что «это современный Ледовый дворец, спроектированный под конкретное место. Современнейшие технологии по холоду, вентиляции. Это объект будет единый в своём роде».22 августа 2016 в Туле с рабочим визитом побывал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Именно тогда в основание комплекса и был заложен первый камень. По словам Миллера, «это спортивный объект международного уровня, таких в Туле еще не было. Здесь можно будет заниматься хоккеем, фигурным катанием, массовым фигурным катанием».«Это будет кузница кадров будущих олимпийских чемпионов. Дворец станет местом отдыха, проведением спортивного досуга наших жителей», - считает губернатор Тульской области Алексей Дюмин.Дворец станет крупнейшей ледовой площадкой в Тульской области. В нём можно будет проводить соревнования международного уровня по хоккею, фигурному катанию и следж-хоккею.Как отметил председатель Комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев, «это будет большое развитие для всей Тульской области. Льды у нас переполнены. Есть люди, которые хотят кататься, хотят видеть своих детей на льду».Площадь Ледового дворца почти 13 тысяч квадратных метров. В состав комплекса войдёт ледовая арена с трибунами на три тысячи зрителей, тренировочный сектор, сектор для массового катания, зал для силовых видов спорта, помещения детско-юношеской спортивной школы, ресторана и рекреационной зоны.







Читать @gtrktula

















