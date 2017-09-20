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20.09.2017 19:28 Пожилой туляк хотел отомстить судье, помощнику прокурора и следователю
Вести-Тула

Пожилой туляк хотел отомстить судье, помощнику прокурора и следователю

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63-летний туляк хотел отомстить за дочь судье, помощнику прокурора и следователю. Для этого он даже приобрёл арбалет кустарного производства. Сейчас мужчина задержан. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «по версии следствия, летом 2017 года мужчина собрал информацию об адресах проживания, маршрутах передвижения, местах работы федерального судьи, районного помощника прокурора и следователя.

В 2015 году в суде рассматривалось уголовное дело в отношении его дочери. Она была осуждена к длительному лишению свободы за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических веществ. Из мести за осуждение дочери мужчина приобрел различные приспособления, в том числе арбалет, средства маскировки, маску, парик, чтобы осуществить посягательство на жизнь».
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