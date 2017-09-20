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НОВОСТИ | Общество



20.09.2017 19:07 Губернатор Забайкальского края заинтересовалась тульским опытом по ряду вопросов
Вести-Тула

Губернатор Забайкальского края заинтересовалась тульским опытом по ряду вопросов

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В Забайкальском крае разработали программу социально-экономического развития, схожую с тульской. Об этом сегодня в оружейной столице говорили главы двух регионов. Алексей Дюмин отметил, что руководству Забайкалья удалось в короткие сроки и в непростых условиях улучшить финансовую устойчивость региона и стабилизировать ситуацию с погашением долгов по зарплатам.

Наталья Жданова в свою очередь поблагодарила туляков за теплый прием и отметила, что опыт нашего региона по целому ряду вопросов показался ей очень интересным, и пригласила коллег нанести ответный визит.

«У нас разные экономики, но приоритетные точки схожи. Мы готовы с вами сотрудничать по всем направлениям, которые интересуют. Конечно, хотелось бы, чтобы кроме рабочих моментов вам удалось посмотреть наши красоты», - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«В прошлом году, когда мы начали работу над своим комплексным планом, у его истоков стоял Андрей Рэмович Белоусов. Он нам рекомендовал в качестве примера Тульскую область, - отметила губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. - Хотелось бы в этой части посмотреть, послушать вас, чтобы то, что возможно в преломлении к нашему субъекту, мы могли бы перенять и использовать».
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