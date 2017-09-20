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20.09.2017 18:51 Отопительный сезон в Тульской области начнётся без подсчётов среднесуточной температуры Татьяна Смирнова





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По словам регионального министра строительства и ЖКХ Элеоноры Шевченко, показатель не хуже прошлого года. В лидерах - Тула, Новомосковск, Алексинский, Арсеньевский, Заокский, Суворовский и Плавский районы. Необходимо подтянуться, как обычно, Киреевскому и Чернскому районам, Донскому и поселку Славному.



Как сообщил начальник Государственой жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин, «в этом году ужесточились требования приемки домов. Помимо паспорта готовности дома и акта опрессовки теперь в пакет входит акт проверки дымовентиляционных каналов. Запустили независимую организацию, которая контролирует эти контролирующие организации».



Случаи, когда независимый аудит выявлял несоответствия, хоть и единичные, но были. Нарушения устранены, так что в отопительный сезон дома вступают без рисков для здоровья жителей.



Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко сообщила, что «тепловое хозяйство региона находится в такой стадии, что муниципальные образования имеют все возможности получать паспорта готовности. Сформирован резерв материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ. Аварийный запас сформирован на сумму 65,6 млн. рублей».



Отстающим и, как правило, наиболее сложным районам в этом году по поручению губернатора Алексея Дюмина выделили дополнительные средства на подготовку к отопительному сезону. Так, в Донском завершается ремонт системы водоснабжения микрорайона Северо-Задонск, в поселке Славном, а так же Щекинском и Чернском районах должны запустить новые котельные. В Киреевском - сразу в нескольких населенных пунктах доведут состояние котельных до нормативных. Без дополнительных средств из регионального резервного фонда районам своими силами было не справиться.



Традиционно отопительный сезон начинался после установления низкой среднесуточной температуры. В этом году таких подсчетов не будет. Тепло в дома начнет поступать после подписания распоряжений главами администраций. Кстати сказать, в соседней Калужской области такое уже подписано. У них отопительный сезон стартует 25 сентября. В Тульской области, несмотря на тепло днем, ночи уже холодные. Так что ждем распоряжение со дня на день.



Солнце и светит, и греет - правда, только днем. Ночная температура уже взяла курс на осень. Так что подготовка к отопительному сезону движется к логическому завершению. К пуску тепла в области готовы на 98 процентов.По словам регионального министра строительства и ЖКХ Элеоноры Шевченко, показатель не хуже прошлого года. В лидерах - Тула, Новомосковск, Алексинский, Арсеньевский, Заокский, Суворовский и Плавский районы. Необходимо подтянуться, как обычно, Киреевскому и Чернскому районам, Донскому и поселку Славному.Как сообщил начальник Государственой жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин, «в этом году ужесточились требования приемки домов. Помимо паспорта готовности дома и акта опрессовки теперь в пакет входит акт проверки дымовентиляционных каналов. Запустили независимую организацию, которая контролирует эти контролирующие организации».Случаи, когда независимый аудит выявлял несоответствия, хоть и единичные, но были. Нарушения устранены, так что в отопительный сезон дома вступают без рисков для здоровья жителей.Министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко сообщила, что «тепловое хозяйство региона находится в такой стадии, что муниципальные образования имеют все возможности получать паспорта готовности. Сформирован резерв материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ. Аварийный запас сформирован на сумму 65,6 млн. рублей».Отстающим и, как правило, наиболее сложным районам в этом году по поручению губернатора Алексея Дюмина выделили дополнительные средства на подготовку к отопительному сезону. Так, в Донском завершается ремонт системы водоснабжения микрорайона Северо-Задонск, в поселке Славном, а так же Щекинском и Чернском районах должны запустить новые котельные. В Киреевском - сразу в нескольких населенных пунктах доведут состояние котельных до нормативных. Без дополнительных средств из регионального резервного фонда районам своими силами было не справиться.Традиционно отопительный сезон начинался после установления низкой среднесуточной температуры. В этом году таких подсчетов не будет. Тепло в дома начнет поступать после подписания распоряжений главами администраций. Кстати сказать, в соседней Калужской области такое уже подписано. У них отопительный сезон стартует 25 сентября. В Тульской области, несмотря на тепло днем, ночи уже холодные. Так что ждем распоряжение со дня на день.







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