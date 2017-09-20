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20.09.2017 18:40 Массовая эвакуация в Туле: подробности
Вести-Тула

После обеда появилась информация об эвакуации детей из школ

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В Туле сегодня массово эвакуировали людей из торговых центров, административных зданий и некоторых школ. По предварительным данным, в полицию поступили звонки о минировании нескольких крупных ТЦ – «Гостиный двор», «Парадиз», «Макси», «Рио», «Пролетарский», «Профит», а также здания тульского правительства и ярмарки на Фрунзе.

На местах работали оперативники, кинологи, сапёры. Они проводили проверку зданий. Паники не было, люди находились на безопасном расстоянии. Территория вокруг была закрыта для передвижения пешком. Подобные анонимные звонки поступали на протяжении нескольких дней в разных городах страны, и в ходе работы выяснялось, что реальных поводов для беспокойства нет.

После обеда появилась информация об эвакуации детей из школ. В том числе из лицея №1, Центра образования №39 имени Рогожина, Толстовской гимназии и ряда других.

Как рассказал начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, «в УМВД России по Тульской области поступили сообщения о минировании зданий на территории Тулы. Правоохранительными органами проведены необходимые проверочные мероприятия. Ничего опасного не обнаружено. Устанавливаются лица, сделавшие эти сообщения».
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