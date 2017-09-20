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20.09.2017 16:44 Родителям разрешат посещать школьный пищеблок Вести-Тула





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В общем, каждый из родителей думает по-разному, но в любом случае специалисты утверждают: без нормального питания должного развития ребенок вряд ли получит. Сейчас в рамках пилотного проекта в Туле появились два центра здорового питания. Это современные пищеблоки. За три ближайших года во всех школах города будут обновлены столовые. Кроме того, узнать, чем кормят детей, насколько калорийное меню и качественные продукты, могут сами родители.



По словам начальника Управления образования администрации Тулы Татьяны Золотовой, «в прошлом году у нас были обращения родителей. Мы продолжим еженедельные мониторинги, которые осуществляет Управление образования, но выведем эту работу на другой уровень – с участием общественности, чтобы родители могли попробовать, чем питаются дети, зайти на пищеблок при соблюдении всех необходимых условий (допуск, справка и т. д.). Это позволит делать ситуацию прозрачнее».



Насколько сытно и полезно кормят школьников, кто следит за рационом питания учеников в столовых? Подробный репортаж на эту тему - в наших ближайших выпусках.



Чтобы хорошо учиться, надо подкрепиться. Школьное питание отдельная тема для обсуждения и в родительских кругах и среди педагогов. А надо ли ребенку завтракать в школе, если он перекусил утром дома? Может, на обед обойтись сосиской в тесте и компотом, а уже поплотнее покушать дома?В общем, каждый из родителей думает по-разному, но в любом случае специалисты утверждают: без нормального питания должного развития ребенок вряд ли получит. Сейчас в рамках пилотного проекта в Туле появились два центра здорового питания. Это современные пищеблоки. За три ближайших года во всех школах города будут обновлены столовые. Кроме того, узнать, чем кормят детей, насколько калорийное меню и качественные продукты, могут сами родители.По словам начальника Управления образования администрации Тулы Татьяны Золотовой, «в прошлом году у нас были обращения родителей. Мы продолжим еженедельные мониторинги, которые осуществляет Управление образования, но выведем эту работу на другой уровень – с участием общественности, чтобы родители могли попробовать, чем питаются дети, зайти на пищеблок при соблюдении всех необходимых условий (допуск, справка и т. д.). Это позволит делать ситуацию прозрачнее».Насколько сытно и полезно кормят школьников, кто следит за рационом питания учеников в столовых? Подробный репортаж на эту тему - в наших ближайших выпусках.





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