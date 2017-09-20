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20.09.2017 14:45 Футболисты «Тамбова» намерены «разобрать» тульский «Арсенал» как автомат Калашникова Вести-Тула





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Несмотря на то, что «Арсенал» выступает в элитном дивизионе, хозяева поля готовятся дать тулякам настоящий бой, а клубное телевидение подготовило предматчевый ролик, где игрок «Тамбова» Илья Кухарчук сначала призывает разобрать «оружейников» как автомат Калашникова, а потом и съесть сладкий тульский пряник.



Сегодня состоится матч 1/16 финала Кубка России между футбольным клубом «Тамбов» и тульским «Арсеналом». Игра пройдёт на тамбовском стадионе «Спартак». Победитель этой встречи в 1/8 финала сразится либо с курским «Авангардом», либо с «ЦСКА».Несмотря на то, что «Арсенал» выступает в элитном дивизионе, хозяева поля готовятся дать тулякам настоящий бой, а клубное телевидение подготовило предматчевый ролик, где игрок «Тамбова» Илья Кухарчук сначала призывает разобрать «оружейников» как автомат Калашникова, а потом и съесть сладкий тульский пряник.









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