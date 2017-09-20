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|20.09.2017 15:26 В Туле эвакуировали людей из торговых центров
|Вести-Тула
В Туле сегодня массово эвакуировали людей из торговых центров и административных зданий. По предварительным данным, в полицию поступили звонки о минировании нескольких крупных ТЦ – «Гостиный двор», «Макси», «Рио», «Пролетарский», теперь ещё и «Профит». На местах работают специалисты, проводится проверка.
Паники не было, люди находились на безопасном расстоянии. Подобные анонимные звонки поступали на протяжении нескольких дней в разных городах страны, и в ходе работы выяснялось, что реальных поводов для беспокойства нет.
После того, как специалисты убеждаются, что угрозы жизни и здоровью людей нет, торговые центры и общественные здания вновь приступают к работе в обычном режиме.
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